Manchester United a passé la majeure partie de l'été à essayer de persuader un joueur du FC Barcelone de le rejoindre, mais au vu de l'échec de ses efforts, il pourrait tenter une autre option. Alors que Frenkie de Jong pourrait représenter un objectif délicat à atteindre, Sergino Dest pourrait en revanche s'apparenter à une proie un peu plus facile. Caught Offside fait référence à un rapport de Nacional qui affirme que le manager des Red Devils, Erik ten Hag, souhaite faire venir le latéral américain à Old Trafford. Les deux hommes ont travaillé ensemble à l'Ajax et il est beaucoup plus probable qu'ils soient communément intéressés par un transfert.

Ten Hag le connaît bien

Sergino Dest a failli quitter le FC Barcelone au mois de janvier dernier, jugeant qu'il n'avait pas la confiance de Xavi Hernandez. Bien qu'il ait bénéficié de plus de temps de jeu en fin de saison, l'Américain n'est peut-être pas convaincu de son avenir à Barcelone. Dans ce cas, les Blaugranas seraient heureux d'accepter un départ pour un montant raisonnable de 20 millions d'euros. Sa venue en Catalogne en provenance de l'Ajax avait coûté 25 millions d'euros, mais il n'a pas réussi à se faire une place de titulaire au cours de ses deux dernières saisons. Bien que talentueux et extrêmement doué techniquement, ses lacunes l'ont néanmoins quelque peu freiné.