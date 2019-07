Mercato : De Gea, salaire doublé à United ?

C’est tout bon pour lui. En refusant de prolonger tout au long des deux dernières saisons, principalement ces derniers mois, David De Gea s’est mis en position de force par rapport à Manchester United. Pour parer au plus pressé, les Mancuniens ont d’abord assuré le coup en levant l’option qui était prévue dans leur contrat afin de le prolonger d’une saison de plus, soit jusqu’en 2020.

Une première étape. C’est tout du moins leur plan. Car en juin prochain, cette fois, ils ne pourront plus rien faire. C’est donc soit un départ négocié dès cet été, ce qu’ils ne souhaitent pas, soit une prolongation de contrat. Conscients de son bien être en Premier League mais également de ce qu’il apporte à l’équipe, les dirigeants ont décidé de frapper très fort avec un contrat longue durée et surtout des émoluments énormes.

Selon plusieurs sources, son salaire pourrait passer de 11,5 millions d’euros par saison à quasiment 22 millions ! Soit presque le double… Inutile de préciser que De Gea deviendrait alors le portier le mieux payé de la planète. Et comme le répète Ole Gunnar Solskjaer, United n’a aucun problème financier et les possibles départs (Lukaku, Pogba…) ne feront que renforcer cela. Selon plusieurs médias anglais, De Gea serait désormais d’accord et attendrait le retour de la tournée en Australie pour parapher son contrat.