Mercato : City n'avait "pas les moyens" de s'offrir Maguire

L’arrivée d’Harry Maguire à Manchester United n’est plus qu’une question d’heures. Alors qu’il a été aperçu dimanche du côté de Carrington (le centre d’entraînement du club), pour satisfaire aux besoins de la traditionnelle visite médicale, celui qui devrait très bientôt porter le maillot des Red Devils aurait bien pu revêtir la tunique de l’autre club de Manchester, intéressé lui aussi par le profil du solide défenseur central de 26 ans.

Oui mais voilà. Les 93 millions d’euros proposés par United étaient trop élevés pour permettre à City de surenchérir, voire même de s’aligner. C’est du moins ce qu’a concédé Pep Guardiola ce dimanche, lors de la conférence de presse d’après-match faisant suite à la victoire de ses troupes sur Liverpool, lors du Community Shield (1-1, 5 t.a.b à 4). Le coach espagnol, qui a pourtant dépensé des millions pour construire sa défense, depuis son arrivée en Angleterre, a donc dû se résoudre à baisser les armes et à laisser filer Maguire chez l’ennemi.

"Nous étions intéressés. Malheureusement nous n’avions pas les moyens… En revanche, United peut se le permettre", a déclaré, tête basse, l’ancien du Barça, avant d’encenser l’international anglais: "Il a fait une Coupe du monde incroyable. Il est fort, bon balle au pied, il est très rapide, et en plus il est jeune. Donc, bravo à United." Le dépit n’est pas très loin dans le ton du discours, mais avec des Laporte, Otamendi et autre Stones, Guardiola a de quoi se consoler et espérer réussir une nouvelle saison de qualité avec ses Citizens. Battu ce dimanche, Liverpool peut déjà en témoigner.