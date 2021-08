Chelsea serait toujours intéressé par la signature de deux stars de la Liga avant la fin de la période des transferts. Il ne reste plus que cinq jours avant la fin du mercato estival et Chelsea n'a pas encore concrétisé son double projet de recrutement de talents de la Liga. Il a été rapporté depuis un certain temps que les vainqueurs de la Ligue des Champions sont intéressés par le transfert du défenseur central de Séville, Jules Koundé.

Chelsea ne lâche pas Koundé

Mais jusqu'à présent, aucun accord n'a été conclu, Chelsea ayant tenté de réaliser une transaction avec Kurt Zouma plus de l'argent, ce à quoi le FC Séville s'est opposé. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Chelsea fait toujours pression pour que l'accord se réalise, et Koundé est très enthousiaste, mais le transfert n'est pas avancé. Il en va de même pour le milieu de terrain de l'Atletico Madrid, Saúl Niguez. L'international espagnol, qui a perdu sa place dans l'entrejeu du club madrilène, devrait être transféré. Chelsea espère le faire signer sous la forme d'un prêt qui deviendrait ensuite permanent, mais selon Romano, les clubs sont toujours en discussion et rien n'a été convenu.