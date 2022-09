Aurélien Tchouaméni a permis au Real Madrid de remporter le derby madrilène dimanche avec sa passe millimétrée à Rodrygo qui a conduit à l'ouverture du score de son équipe.

Selon le média Football London, Chelsea avait la possibilité de signer le milieu de terrain français à l'été 2021. Après plusieurs années de contact avec Tchouaméni et ses agents, les Blues avaient besoin d'une nouvelle recrue pour leur milieu de terrain et ont pensé au joueur de Monaco à l'époque, évalué à 70 millions d'euros.

L'échec du transfert de Saúl à Chelsea

Cependant, la hiérarchie n'était pas convaincue que Tchoumaméni pouvait avoir un impact immédiat pour Thomas Tuchel et a fini par opter pour Saúl Ñíguez.

L'Espagnol est arrivé en prêt de l'Atlético de Madrid avec une option d'achat de 35 millions d'euros, mais celle-ci n'a jamais été levée et ses performances ont été bien pires que prévu. Un an plus tard, alors que les contrats de Kanté et de Jorginho sont sur le point d'expirer (en 2023), le nouveau conseil d'administration de Chelsea s'interroge sur le dilemme de son milieu de terrain.