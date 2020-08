Mercato : Bielsa veut retrouver un joueur qu'il a entraîné à l'OM

Marcelo Bielsa n'a pas oublié sa belle saison marseillaise. Pour renforcer le secteur offensif de Leeds, l'entraîneur argentin pense à un joueur qu'il a eu sous ses ordres sur la Canebière : Michy Batshuayi. D'après plusieurs médias anglais dont The Evening Standard et le Daily Express, El Loco a fait du Belge sa priorité. Le joueur de 26 ans pourrait apporter son expérience de la Premier League à une équipe promue dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis 2004.

En jouant pour Marcelo Bielsa, Batshuayi a marqué neuf fois

Chelsea l'avait acheté à Marseille en 2016 mais le natif de Bruxelles ne s'est jamais réellement imposé à Stamford Bridge. Il n'a jamais dépassé les 20 matchs en une saison de Premier League avec les Blues. En fin de contrat en juin 2021, l'attaquant n'entre pas dans les plans de Frank Lampard. Dépassé dans la hiérarchie londonienne par Olivier Giroud, Tammy Abraham ou la recrue Timo Werner, il pourrait avoir un bon de sortie. Et Leeds compte bien en profiter. Une offre estimée à 25 millions d'euros pourrait être formulée prochainement à en croire les informations d'Het Laatste Nieuws. Cinq ans après, Marcelo Bielsa pourrait tenter de relancer le joueur formé au Standard de Liège. Quand le sexagénaire l'avait dirigé à Marseille, l'international belge avait fait trembler les filets de Ligue 1 à neuf reprises. Un total qu'il n'a jamais atteint de l'autre côté de la Manche.