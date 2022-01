La presse anglaise est en alerte. Selon les médias locaux, le club de Tottenham aurait mis Dele Alli sur la liste des transferts. Ainsi, selon une indiscrétion signée Sky Sports, Tottenham va étudier des offres formelles pour qu'Alli quitte le club en ce mois de janvier 2022, avis aux amateurs. Pour rappel, il s'agit d'un joueur associé au PSG lors de l'arrivée de Mauricio Pochettino aux commandes du club francilien.

Dele Alli mis en vente par les Spurs

Alli a fait 18 apparitions dans toutes les compétitions pour les Spurs cette saison et a marqué deux buts. Le joueur de 25 ans a eu du mal à trouver sa forme ces dernières saisons et n'a pas encore impressionné son nouvel entraîneur à Londres, l'exigeant coach italien Antonio Conte. Sky Sports précise également que Newcastle United et Everton seraient les premiers prétendants à la signature d'Alli.

