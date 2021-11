Meilleur gardien : Édouard Mendy et Donnarumma dans le Top 5

Également en course pour le trophée Lev Yachine, Édouard Mendy figure parmi les cinq nommés pour le trophée "The Best" du meilleur gardien de but, remis par la FIFA pour la saison 2020-2021. Le portier sénégalais, vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, figure dans ce cercle très fermé, aux côtés de Gianluigi Donnarumma (Italie, PSG), d’Alisson Becker (Brésil, Liverpool), de Manuel Neuer (Allemagne, Bayern Munich) et de Kasper Schmeichel (Danemark, Leicester City).

Déjà désigné meilleur gardien de la Ligue des Champions, l'ancien Rémois et Rennais devra convaincre un jury composé non seulement de journalistes mais aussi d'amateurs de football et des capitaines et sélectionneurs nationaux.