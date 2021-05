Mbappé, Haaland, Sancho… Klopp déballe tout

Le prochain mercato de Liverpool sera calme. Les Reds ne feront pas de folies comme l'a confirmé Jürgen Klopp. Le club de la Mersey ne se joindra pas aux folles enchères concernant Kylian Mbappé, Erling Haaland, ou encore Jadon Sancho. "Ne pas jouer en Ligue des Champions n'aide pas, évidemment, mais ce n'est pas notre plus gros problème, car le marché sera vraiment étrange", a déclaré Klopp en conférence de presse avant la confrontation de ce jeudi contre Manchester United à Old Trafford.

Liverpool sera calme cet été

"J'entends beaucoup parler de mouvements et de gros sous - Kylian Mbappé Haaland, Sancho - je ne vois pas cela se produire parce que le monde du football n'est toujours pas au même endroit qu'avant a averti Klopp. Nous verrons comment le marché évoluera, mais ce ne sera certainement pas un marché précoce. Si nous n'allons pas en Ligue des Champions, ce n'est pas bon, mais il y a encore une chance et tant que nous avons une chance, nous ne devrions pas en parler comme si nous n'avions aucune chance. Et si ce n'est pas le cas, nous avons les joueurs." Il ne faudra pas s'attendre à l'arrivée de stars cet été sur les rives de la Mersey.