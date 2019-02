Martial: "Pogba peut nous mener à de grandes choses"

Depuis l'éviction de Mourinho, Paul Pogba est un tout autre joueur. Mis au placard par l'entraîneur portugais, le milieu de terrain français enchaîne les excellentes prestations et son coéquipier Anthony Martial est revenu pour Sky Sports sur le rôle que tient le joueur français: "Maintenant qu'il a cette liberté, je pense que nous allons voir le vrai Paul Pogba". Il poursuit: "C'est un leader, il parle de plus en plus dans le vestiaire et il se comporte en meneur technique sur le terrain. J'espère qu'il pourra continuer et nous mener à de grandes choses".

Les Mancuniens se déplacent à Fulham ce samedi dans le cadre de la 26e journée de Premier League avant de recevoir le PSG mardi prochain en Ligue des champions, avec pour mission de rester invaincus avec Solskjaer.