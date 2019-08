Martial marque encore, Pogba se rate

Décidément, les deux internationaux français de Manchester United font la pluie et le beau temps. Replacé en pointe par Ole Gunnar Solskjaer, Anthony Martial a trouvé le chemin des filets, comme il y a une semaine lors d’une première victoire pleine de réussite contre Chelsea (4-0). Mais les Red Devils n’ont pas réussi à l’emporter à Wolverhampton (1-1), lundi, malgré un penalty frappé par Paul Pogba en seconde période...

MU a d’abord réalisé une belle entame de match en dominant des Wolves regroupés dans leur 5-3-2. Marcus Rashford était de nouveau le plus remuant de son équipe et c’est lui qui a lancé Anthony Martial, dont la frappe du gauche faisait mouche (0-1, 27e). Sauf que les pensionnaires d’Old Trafford ont été incapables de contenir la révolte des locaux en début de seconde période. Si une tête de Raul Jimenez percutait le poteau de David De Gea (54e), une frappe sublime de Ruben Neves filait en lucarne (1-1, 55e).

Les Mancuniens n’étaient plus dans le coup en seconde période, tant techniquement que physiquement, et Paul Pogba aurait pu sauver les siens. Après un relais avec Anthony Martial, "La Pioche" s’écroulait dans la surface mais sa lourde frappe croisée depuis le point de penalty était repoussée par Rui Patricio (68e). Bousculé par Wolverhampton, MU n'a pas eu le talent nécessaire pour enchaîner une deuxième victoire. Seuls Liverpool et Arsenal l'ont fait lors de cette deuxième levée de Premier League.