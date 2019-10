Martial est "vital" pour MU

"Tony Martial scores again". Les supporters de Manchester United peuvent de nouveau entonner leur chant en hommage à l’attaquant français. Le come-back du joueur de 23 ans, après deux mois d’absence, est une réussite. Il a transformé le penalty de la victoire contre le Partizan (0-1), jeudi à Belgrade, en Ligue Europa, et a inscrit le 3e et dernier but des Red Devils à Norwich (1-3), dimanche en Premier League, au terme d’un remarquable double une-deux avec Marcus Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer est ravi de pouvoir compter sur un Anthony Martial qu’il utilise à la pointe de l’attaque depuis la présaison. "Il est vital pour nous. C’est un top buteur et on doit le soutenir pour qu’il soit prêt physiquement, souriant et heureux sur un terrain. C’est très important pour nous. Il est intelligent dans ses déplacements. On a ressenti son absence et, évidemment, je suis très content de le voir jouer et marquer des buts", a lancé le coach norvégien après la partie face aux Canaries.

Sur Instagram, plusieurs joueurs de MU ont félicité l'ancien Monégasque, comme Marcus Rashford, son compère du secteur offensif, Victor Lindelöf, Diogo Dalot ou encore Juan Mata, qui lui a trouvé un surnom bien élogieux: "le Ronaldo français", en référence au Ronaldo brésilien. "Toto" Martial a une petite chance de retrouver les Bleus de Didier Deschamps pour les rencontres de novembre contre la Moldavie et l’Albanie. Surtout s’il marque encore et encore.