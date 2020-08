« Martial est comme Cristiano Ronaldo et Henry »

Anthony Martial sort d’une très belle saison du côté de Manchester United. L’ancien monégasque a enfin pu confirmer son immense talent, en inscrivant notamment 23 buts en 48 rencontres jouées. Aujourd’hui, plus personne ne conteste ses qualités du côté d’Old Trafford. Au contraire, l’international tricolore fait même l’unanimité. Certains osent même le comparer aujourd'hui aux meilleurs attaquants passés dans ce championnat.

"Martial ne peut que progresser"

Lors d’une intervention sur TalkSPORT, Dwight Yorke, qui a marqué 65 buts avec les Red Devils, pense que Martial, de par son registre et ses qualités techniques, est un attaquant qui apporte beaucoup à son équipe. « Il est comme moi, Thierry Henry, peut-être Wayne Rooney et même Cristiano Ronaldo, a indiqué l’ex-star du Trinité et Tobago. Il commence ses actions sur les côtés, progresse, fait travailler ses qualités, puis atteint cette position de numéro neuf. C’est ce qu’il fait. Je pense que Martial va encore s’améliorer, mais il doit jouer beaucoup plus dans cette position, il doit apprendre son métier. »

Yorke a enchéri en affirmant que c’est en multipliant les expériences à un poste autre que celui d’attaquant de pointe que Martial va devenir un joueur plus complet. «Moi, je n’ai pas joué comme avant-centre avant l’âge de 24 ans et si vous regardez Henry et ces gars-là, ils arrivent tous à cette position à peu près au même âge, a-t-il rappelé. C’est donc un travail en cours. Je comprends que Man United est là pour défier et qu'ils doivent faire appel à des joueurs, bien sûr, mais les joueurs qu'ils ont sont excellents, et il sera intéressant de voir comment Ole développera ces joueurs et les utilisera. Ole était lui-même un avant-centre, il devrait donc savoir comment améliorer ces joueurs. Et regardez combien de buts Martial a marqué cette année - il ne peut que poursuivre son ascension ».