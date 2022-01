Martial direction la Liga

Après avoir proposé une offre à Manchester United, le FC Séville aurait conclu un prêt pour Anthony Martial, le club anglais ayant accepté la proposition faite par le directeur sportif andalou, Monchi, lundi. Les bruits provenant de Manchester United ont été mitigés, Ralf Rangnick confirmant que le joueur voulait partir, tandis que le département technique a maintenu qu'il ne voulait pas simplement donner Martial.

Martial proche de Séville

Selon ESPN, les négociations ont été positives au cours du week-end, bien que l'attaquant français ait joué un rôle dans le choc de Manchester United contre West Ham United samedi, et le joueur lui-même avait clairement indiqué au club andalou qu'il voulait le rejoindre. Cette détermination à forcer un transfert a vu Martial baisser ses exigences salariales, et comme MARCA l'a révélé plus tôt ce lundi, Monchi s'apprête à dévoiler son cadeau à Julen Lopetegui, le coach sévillan.