Mané : « La pire saison de ma carrière »

Son but réussi face à Southampton, samedi à l'occasion de la 35e journée de Premier League, n'aura sans doute rien changé à son impression. Bien qu'auteur de 14 buts et 6 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Sadio Mané se dit déçu par ses prestations lors de l'exercice 2020-2021 qui s'achève.

« Cette saison est la pire saison de ma carrière, il faut le reconnaître. Aujourd’hui tu me poses la question (qu’est-ce qui ne va pas ?), j’aurais du mal à répondre, personnellement je ne sais pas. J’ai toujours essayé d’être positif, même si ça se passe bien ou mal. Je me remets en question tout le temps », a déclaré l'international sénégalais dans un entretien accordé à Canal+.

Mané : « Il y a des hauts et des bas »

En échec sur le plan collectif (Liverpool est largué pour le titre et déjà éliminé en Ligue des Champions), Sadio Mané ne s'est pas vraiment rattrapé sur le plan individuel. Au point de se demander d'où vient ce qu'il considère comme un échec. « J’ai même fait un test pour voir mon corps, est-ce que je mange bien ou tout a changé, a ajouté le vice-champion d'Afrique. Mais, ils ont vérifié et tout va très bien. Il faut comprendre que dans la vie, il y a des hauts et des bas, je vais continuer à bosser et peut-être avec le temps ça va passer. »