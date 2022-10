Manchester United vise une star de Naples

Manchester United manque d'options en attaque, alors que Cristiano Ronaldo est impatient de partir. Il semble probable que la star portugaise quitte Old Trafford en hiver, et le manager Erik ten Hag cherchera à le remplacer dès que possible. Pourquoi pas par le Napolitan Hirving Lozano ? Son ancien agent, Alessandro Monfrecole, a déclaré que Lozano aimerait jouer en Premier League à un moment donné et a expliqué pourquoi Naples serait ouvert à une vente.

Lozano ciblé par United

"En juin prochain, Lozano partira à mon avis, aussi parce qu'il gagne 4 millions d'euros à Naples", a déclaré Monfrecole à Gonfia la Rete. "Bien qu'il soit ravi d'être ici, il n'a jamais caché qu'il aspirait aux meilleurs clubs anglais. Cependant, maintenant il est probablement en train de réaliser que Naples lui-même est un club de haut niveau. Il n'a jamais caché qu'il aimait Barcelone et le Real Madrid, mais à moins que Carlo Ancelotti ne tombe amoureux de lui, il n'a pas de marché. Je pense qu'il pourrait atterrir à Manchester United ou Everton. Cela n'exclut pas que d'autres équipes anglaises puissent entrer dans la négociation. Ma prédiction personnelle est qu'il partira en juin, mais il est très heureux ici." Les rapports en Angleterre suggèrent que Manchester United suit de près la situation de Lozano à Naples et qu'ils pourraient être tentés de faire une approche pour lui lors de la prochaine fenêtre de transfert.