Manchester United : Varane absent durant 4 à 5 semaines

Manchester United privé de Varane et de Pogba face à City



la dernière fois et a été exceptionnel. Nous avons une équipe qui peut faire face", a expliqué le technicien des Red Devils, qui a également parler du cas de Victor Lindelöf, encore incertain. "Il y a toujours un doute mais, avec un peu de chance, il peut revenir demain et dire qu'il est prêt .... Je m'attendrais à ce qu'il soit prêt, mais je ne peux pas vous le promettre". Exclu lors de la déroute de Manchester United face à Liverpool le 24 octobre dernier (0-5), Paul Pogba purgera lui son deuxième match de suspension et ne jouera pas face aux Citizens de Pep Guardiola.

Forfait pour le prochain rassemblement des Bleus qui verra les joueurs dirigés par Didier Deschamps affronter le le Kazakhstan, le 13 novembre, puis la Finlande, le 16, Raphaël Varane va rester hors des terrains durant de longues semaines. Possiblement jusqu'à 5 à en croire les propos tenus par son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, ce vendredi en conférence de presse.Avant le derby de Manchester entre Manchester United et City à Old Trafford, samedi en Premier League (13h30), Solskjaer a donné des nouvelles face à la presse. ", a-t-il indiqué. L'ancien joueur du Real Madrid avait déjà contracté une blessure aux adducteurs face à l'Espagne en finale de la dernière Ligue des nations (2-1) et avait dû sortir lors de la 42ème minute.Afin de remplacer numériquement Varane, Manchester United pourrait s'appuyer sur Eric Bailly. "Il est renté