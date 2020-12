L'arrivée de Bruno Fernandes du côté de Manchester United en janvier 2020 a certainement été l'élément moteur de la fin de saison en boulet de canon des Red Devils. En onze mois et trente-sept matchs joués sous le maillot mancunien, le Portugais a déjà inscrit vingt-deux buts et délivré quatorze passes décisives. De quoi pousser les dirigeants de United à lui doubler son salaire.



Sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2024, Bruno Fernandes va donc bénéficier d'une conséquente revalorisation salariale. Selon le Mirror qui dévoile l'information ce dimanche, celui qui émargeait jusqu'à présent à 110000 euros par semaine, devrait très bientôt toucher le double, soit 220000 euros. Une prolongation de contrat d'un an serait également dans les tuyaux.

Fernandes gagne trois fois moins que Pogba

A titre de comparaison, ses partenaires de club David De Gea et Paul Pogba touchent actuellement et respectivement 390000 et 330000 euros par semaine. Le salaire de Bruno Fernandes est pour l'heure le même que celui du fantôme Jesse Lingard et de la doublure Dean Henderson. Au vu de son rendement et de son importance, il semble donc logique qu'il puisse toucher plus.