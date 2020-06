Manchester United : Un porte-bonheur nommé Bruno Fernandes

Manchester United dans la course à la quatrième place

Le 29 janvier dernier, Bruno Fernandes a rejoint Manchester United en provenance du Sporting CP contre un chèque d’environ 80 millions d’euros. Cinq mois plus tard, ce transfert est déjà considéré comme une réussite outre-Manche. Positionné dans un milieu à trois aux côtés de Nemanja Matic et de Paul Pogba, le joueur de 25 ans a métamorphosé le jeu des Red Devils. Pour faire simple, depuis son arrivée, Bruno Fernandes n’a pas connu la défaite lorsqu’il a démarré un match dans le onze de départ du club mancunien.En douze titularisations avec Manchester United depuis son arrivée, Bruno Fernandes a remporté huit matchs et concédé le match nul à quatre reprises . Il faut d’ailleurs remarquer que le recrutement de Bruno Fernandes coïncide avec le retour en forme des hommes d’Ole Gunnar Solskjaer. À la lutte pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions, les Mancuniens ne sont plus qu’à cinq petites unités des Blues de Chelsea. En cas de victoire ce mardi face à Brighton, Manchester United pourrait mettre la pression sur les hommes de Frank Lampard qui se déplacent sur le terrain de West Ham ce mercredi pour un derby de Londres qui s’annonce très chaud.