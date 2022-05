Marcus Rashford connaît sa pire saison en tant que joueur de Manchester United, avec seulement cinq buts marqués au cours de la campagne. L'attaquant anglais n'a pas été utilisé lors de la victoire 3-0 sur Brentford lundi, et l'ancien milieu des Red Devils Roy Keane pense que le diplômé de l'académie de United a des problèmes plus profonds. S'exprimant après le match de lundi, Keane a déclaré : "Rashford a arrêté de courir. Il manque certainement de confiance en lui. Nous avons vu ses qualités auparavant, mais nous ne les avons pas vues depuis un an ou deux."

Rashford a perdu l'œil du tigre



"Il a quitté le ballon des yeux avec toutes les choses hors du terrain, et c'est pourquoi je garde un œil sur mes jeunes joueurs tout le temps. Rashford est là depuis quelques années maintenant et il a cette expérience, il a joué au football international. Il ne mélange pas assez son jeu, il n'a pas l'air d'avoir mûri. Nous avons vu quelques matchs récemment où, même lorsqu'il jouait à Liverpool au milieu, il jouait comme un enfant. Il n'a pas appris le jeu. Il est juste à la dérive. Il a perdu la faim - ces jeunes joueurs reçoivent beaucoup d'argent et bonne chance à eux, mais il a perdu l'œil du tigre et il se bat pour le retrouver."