Manchester United : Un ancien des Red Devils encense Bruno Fernandes

Passé à Manchester United entre 2008 et 2012, Dimitar Berbatov, l'ancien attaquant bulgare, est revenu sur la nouvelle génération du club auprès de Stats Perform. Et parmi cette nouvelle génération, un joueur l'a fait changer d'avis : Bruno Fernandes. « J'ai toujours dit qu'un seul joueur ne pouvait pas changer une équipe. J'avais tort, a avoué Berbatov. Depuis son arrivée, Bruno Fernandes a porté l'équipe par ses performances individuelles. Il fait des passes décisives, il marque des buts. Il sait ce qu'il faut faire pour bien jouer au football. » Ce n'est pas pour rien que le Portugais a été élu quatre fois meilleur joueur du mois en Premier League et ce en un an. Une première dans le championnat anglais.

Berbatov, lui aussi meilleur joueur du mois



Au cours de sa carrière, le Bulgare a lui aussi été élu meilleur joueur du mois, à trois reprises et avec trois clubs différents. La première fois, c'était avec Tottenham, en avril 2007. Cette année-là, il était également nommé dans les cinquante joueurs candidats au Ballon d'Or. Par la suite, c'est en janvier 2011, et donc avec Manchester United, qu'il a été nommé pour la deuxième fois meilleur joueur du mois en Premier League. Et pour cause, ce mois-là, il était parvenu à marquer un triplé face à Birmingham City (5-0) et devenait le troisième joueur à réaliser trois hat-trick en une saison. C'est ainsi, que petit à petit, Dimitar Berbatov est rentré dans l'histoire du championnat anglais. Enfin, son dernier titre de meilleur joueur du mois, il ne l'a pas obtenu en Angleterre, mais en France ! Et oui, l'attaquant est passé par la Ligue 1, et ce dans les rangs de Monaco. Il était alors arrivé en février 2014, d'abord en contrat de six mois, mais Berbatov avait fini par prolonger jusqu'à la fin de la saison 2014-15. C'est donc au mois d'avril 2014 qu'il était élu meilleur joueur du mois en Ligue 1, notamment grâce à un doublé face à Ajaccio.