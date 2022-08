Un soulagement conséquent. Lanterne rouge de Premier League lors du coup d'envoi du choc face à Liverpool, Manchester United se devait de rebondir face aux Reds après avoir subi des revers face à Brighton (1-2) puis Brentford (4-0). Les Red Devils ont gagné grâce à des réalisations de Jadon Sancho et Marcus Rashford malgré la réduction de l'écart de Mohamed Salah (2-1) et il n'en fallait pas plus pour qu'Erik ten Hag se laisse déborder par la joie (au micro de Sky Sports). "Je ne vais pas parler de technique, tout tourne autour de l'attitude. On a mis la (bonne) attitude sur le terrain. Il y a eu de la communication, du combat, de l'esprit d'équipe et vous avez vu de quoi ils sont capables, parce que ce sont des putains de bons joueurs de football", a félicité le technicien hollandais.

Un "rôle" à jouer pour Ronaldo et Maguire à l'avenir

Demandant de l'humilité à ses troupes après cette première victoire lors de l'exercice 2022-2023, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, déterminé à imposer sa patte à Old Trafford, a justifié les mises sur le banc de Cristiano Ronaldo (entré en jeu à la 85ème minute) et Harry Maguire. "On a 50 à 60 matchs par saison. Donc, match après match, on regarde qui on sélectionne. Maguire et Ronaldo sont des joueurs incroyables et ils joueront un rôle dans un avenir proche", a-t-il anticipé, avant le déplacement prévu à Southampton, samedi.

Klopp "préoccupé" par la situation de Liverpool

En face, 16ème de Premier League, Liverpool n'a pas encore lancé sa saison (2 nuls et 1 défaite) au grand dam d'un Jürgen Klopp dépité par le résultat final. "Je sais que ça va paraître ridicule mais on aurait dû gagner ce match. Oui, je suis préoccupé par notre situation mais c’est comme ça", a-t-il avoué en conférence de presse. Privé de nombreux éléments pour blessures (Joël Matip, Ibrahima Konaté, Thiago Alcantara) ou suspension (Darwin Nunez), le technicien allemand a appelé à une réaction dès ce samedi face à Bournemouth à Anfield. Il faudra bien ça afin de se relever de la fin d'une série de 21 matchs sans défaite (16 victoires, 5 nuls) en Premier League.