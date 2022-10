Manchester United : Ten Hag explique pourquoi il a écarté Ronaldo

Je suis le manager, je suis responsable de la culture sportive de haut niveau ici et je dois établir des normes et des valeurs et je dois les contrôler. Nous sommes une équipe et dans l'équipe, nous avons des valeurs et des normes et je dois contrôler cela", a d'abord justifié le coach de United ce vendredi face à la presse.

"Important pour l'attitude et la mentalité du groupe"