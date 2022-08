Manchester United est passé à travers de son début de saison en Premier League (0 points pris sur six possibles). Parmi ceux qui sont désignés comme les responsables de cette entame ratée il y a Cristiano Ronaldo. Les observateurs estiment qu’il n’est plus trop investi dans la cause du club et que sa présence au sein de l’équipe représente plus un fardeau qu’un avantage. Des analyses que n’approuvent absolument pas Erik Ten Hag, le coach de l’équipe.

Cristiano Ronaldo « dans les plans » de Ten Hag



L’entraineur néerlandais avait lui-même montré du doigt la star portugaise il y a quelques semaines en raison d’une attitude un peu trop égoïste à son gout. Mais, aujourd’hui, il est le premier à le défendre face aux attaques extérieures. "Je ne sais pas pourquoi il fait l'objet d'une attention particulière depuis samedi, s'est-il plaint. C'était la performance de l'équipe, l'attitude de toute l'équipe, et pas que Ronaldo".



Une dizaine de jours nous sépare de la clôture du mercato et l’avenir de Ronaldo demeure en suspens. Les rumeurs d’un départ continuent de circuler. Questionné sur ce sujet, Ten Hag a rappelé ce qu’il avait déjà dit la semaine dernière, à savoir qu’il comptait sur le quintuple Ballon d’Or. « Il est dans nos plans, c’est ce que je peux dire », a-t-il confié.