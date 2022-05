Manchester United : Ten Hag compte sur Ronaldo

Erik Ten Hag aspire à redonner de la fierté à Manchester United. Les Red Devils ne disputeront pas la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa la saison prochaine. Après avoir terminé la saison à une décevante 6ème place, la question du futur de Cristiano Ronaldo (37 ans) a rapidement été placée au centre des débats. Ce lundi, les doutes ont été levés par Ten Hag, qui a assuré avoir une pleine confiance envers le quintuple Ballon d'Or. "Bien sûr", a répondu l'ancien entraîneur de l'Ajax sur la question d'un avenir de Ronaldo sous ses ordres. Concernant son apport ? "Des buts", a-t-il expliqué, alors que le joueur est en fin de contrat en juin 2023.

Ten Hag a "hâte" de se "battre" avec Guardiola et Klopp



Les ambitions générales du nouveau technicien des Red Devils sont tournées autour du plaisir et, surtout, de la gagne. "Nous jouons dans le Théâtre des Rêves. Nous voulons divertir. Mais au final, l'intention est de jouer un football fantastique. Si nous ne pouvons pas jouer un football fantastique, nous devons quand même gagner", a-t-il clamé, dans des propos retranscrits par RMC Sport. Alors, quoi de mieux que se mesurer à deux références mondiales comme Pep Guardiola et Jürgen Klopp ? City et Liverpool se sont partagé les cinq derniers titres de Premier League (4 pour le premier), mais Ten Hag a déclaré qu'il était convaincu qu'il pouvait mener United au succès et mettre fin à leur ère de domination.





Confiant son admiration pour les Citizens et les Reds, le natif de Haaksbergen a valorisé les deux techniciens. "Ils jouent tous les deux un football fantastique. Mais vous verrez toujours une époque s'achever. J'ai hâte de me battre avec eux. J'ai déjà rencontré de grands entraîneurs et de grandes équipes de Premier League et je sais comment gérer ça", a estimé Ten Hag. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que leur domination pouvait être terminée avant que Guardiola ou Klopp ne quittent leurs clubs respectifs, il a répondu: "Oui, je pense que oui".