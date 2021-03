Un choc entre deux prétendants à la Ligue des Champions, ça ne se refuse pas. Manchester United recevait une étonnante équipe de West Ham ce dimanche, à Old Trafford dans sa quête d'obtenir un strapontin pour la C1 et sur le terrain, c'est l'ambition des locaux qui a le plus transparu dans le premier acte. Ainsi, un centre de Mason Greenwood trouvait un Marcus Rashford esseulé au second poteau, mais qui ne parvenait pas à cadrer sa reprise (25e). 12 minutes plus tard, les attaquants des Red Devils remettaient le couvert et cette fois, c'est Mason Greenwood, alimenté par Bruno Fernandes, qui osait une frappe rasante du gauche. De quoi faire briller Lukasz Fabianski, lequel déviait le cuir du bout des doigts pour le voir toucher le poteau et sortir. 0-0, le score au repos, avec des Hammers timides et incapables de menacer le club local.

Une tendance qui allait d'ailleurs se confirmer dans le second acte. Dès l'entame de ce dernier et suite à un coupe de pied de coin botté par l’artificier maison Bruno Fernandes côté gauche, Craig Dawson s'offrait un joli CSC avec un coup de crâne en forme de coup du sort, qui allait se loger au fond de ses propres cages. 1-0, largement mérité pour les hommes de Solskjaer, qui allaient d’ailleurs continuer à se montrer dangereux avec notamment Fernandes qui obligeait Fabianski à sortir le grand jeu (60e), avant que Greenwood ne décoche une frappe qui fracassait le poteau droit du portier des Hammers (77e). 1-0, le score n'allait cependant plus bouger. Une semaine après leur brillant succès contre Manchester City, les Red Devils s'imposent encore et conservent leur petite marge d'avance dans le Big Four. La suite s'annonce intéressante...