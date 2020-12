Manchester United : Solskjær évasif au sujet du futur de Pogba

"Paul aime le football et est ambitieux"

L'avenir de Paul Pogba est encore au centre des attentions à Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club anglais, le champion du monde 2018 a été envoyé vers la sortie par son agent, le fameux Mino Raiola. Il y a quelques jours, dans les colonnes du quotidien italien Tuttosport, l'agent avait notamment indiqué que l'histoire était terminée entre le club et le milieu de terrain tricolore. Par la suite, il avait apporté certaines précisions : "En janvier, les grands joueurs bougent à peine, puis en été, nous verrons ce qui se passe. Pogba aura un bel avenir."Si Paul Pogba ne s'est pas exprimé sur le thème de son futur depuis, son entraîneur en Angleterre, Ole Gunnar Solskjær, du fait de son exposition médiatique, a dû le faire, sans trop se mouiller. Interrogé par ESPN lors d'un entretien, il a ainsi évoqué le cas de son joueur, sans ouvrir la porte à un départ certain, mais sans la fermer non plus.. Il veut réussir comme la plupart des autres membres de l'équipe. Nous ne sommes pas tous pareils, mais je dirais que cette équipe m'a impressionné par son attitude, son esprit et sa façon de travailler. C'est à nous de gagner des trophées, et ensuite, voyons qui fera partie de l'équipe qui ira de l'avant", a expliqué Solskjaer.Vainqueur à Everton en quarts de finale de la League Cup, mercredi soir (0-2), Manchester United affrontera Manchester City en demi-finale de la compétition, le 4 janvier prochain. En Premier League, avec le Boxing Day, c'est sur la pelouse de Leicester, ce samedi (13h30), que les Red Devils seront attendus, alors qu'ils occupent la troisième place du classement, à une unité des Foxies, deuxième, et à 5 du leader, Liverpool.