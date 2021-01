Manchester United fait partie de ces équipes dont certains adversaires aiment à insinuer qu'elles font tout leur possible pour gratter quelques penaltys. Récemment, le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait part de son étonnement sur les penaltys obtenus par les Red Devils, précisant que depuis l'arrivée de Solskjaer aux manettes de United, Manchester en avait glané plus en deux ans que Liverpool en cinq ans et demi. De quoi faire réagir son homologue mancunien.



"Je ne sais pas combien de penaltys ils ont eu, a indiqué le Norvégien en conférence de presse. Je ne compte pas combien ils en ont eu. S'ils veulent passer du temps à s'inquiéter sur les moments où l'on est victimes de fautes dans la surface, moi j'ai autre chose à faire." La saison dernière, Manchester United a obtenu vingt-deux penaltys, toutes compétitions confondues ; un total supérieur à celui de n'importe quelle autre équipe des cinq meilleurs championnat, lors des cinq dernières années.

Lampard aussi s'étonne



Un autre entraîneur adverse avait relevé ce fait en juillet, puisque. Frank Lampard s'était étonné de cela après la défaite de Chelsea à Wembley face à United (3-1). Là encore, Solskjaer est revenu sur l'incident : "Je ne comprends pas pourquoi les autres managers disent ça. Mais en tout cas ça marche puisque l'année dernière, lors de la demi-finale de FA Cup, après que Frank a dit ça, on aurait du avoir un penalty qui n'a pas été sifflé. Donc d'une certaine manière ils ont réussi à influencer les arbitres." Ce mercredi face à Manchester City (20h45, demi-finale de la coupe de la Ligue), Manchester United aura sûrement besoin de plus que cela pour l'emporter.