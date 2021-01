Lors de son point presse à la veille du match contre Burnley, Solskjaer a écarté tout départ de cadres ce janvier, mais a ouvert la porte à des éléments en quête de temps de jeu à l'instar de Timothy Fosu-Mensah, un joueur suivi par l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco aux dernières nouvelles. "Janvier est toujours difficile. Si quelque chose se présente, c'est de toute façon un objectif à long terme, c'est un autre scénario. Mais peu d'équipes aimeraient perdre des joueurs en janvier.", a ainsi confié le coach mancunien en conférence de presse, lui qui ouvre la porte à certains éléments auquel il na pas souvent fait appel cette saison. "Il est peu probable que quelque chose se produise du côté des arrivées. Il peut y avoir deux ou trois départs parce que certains méritent de jouer plus au football pour leur propre bien et leur propre carrière." Pour rappel, le Bayer Leverkusen semble faire la course en tête devant les clubs français dans le dossier Timothy Fosu-Mensah, selon les médias allemands.