Manchester United - Solskjaer : "Les critiques sont justifiées"

Le deuxième but que nous avons concédé était si médiocre. Nous nous sommes remis en position, mais nous avons ensuite arrêté de nous attaquer au ballon", a pesté Solskjaer au micro de BT Sport.

"Nous devons nous en remettre"



Manchester United a concédé une défaite surprise, mercredi soir à Old Trafford. Alors qu'elle avait l'opportunité de conserver sa place de leader de Premier League devant Manchester City - qui compte encore un match en moins; l'équipe dirigée par Ole Gunnar Solskjaer s'est inclinée face à la lanterne rouge, Sheffield (1-2). Désormais, elle est située un point derrière les joueurs de Pep Guardiola et a affiché un visage très terne, d'après son coach. Sur le plan défensif, elle a notamment était coupable d'une passivité nette, lors du deuxième but, œuvre d'Oliver Burke, à la 74ème minute.Plus à chaud, en conférence de presse, son opinion était sensiblement identique. "Nous manquions d'inspiration. Cette magie. Cela manquait. Ce petit plus. Ils se sont bien défendus et ont fait preuve de fair-play, ne leur enlevons rien. Nous n'avions pas les bonnes idées ou solutions., a reconnu le coach des Red Devils. Il s'attendait, d'ailleurs, à des jugements : "Toute l'équipe recevra des critiques ce soir (mercredi) et moi aussi. Je ne pense pas qu'Anthony (Martial) y échappera. Je pense que ces critiques sont justifiées car nous n'avons n'avons pas fait une bonne performance", a-t-il expliqué.Alors que Manchester United se déplacera sur la pelouse d'un Arsenal en confiance, samedi (18h30), Solskjaer a mis en avant la nécessité de repartir de l'avant. "Notre régularité a été absolument excellente et nous avons remporté des matchs étroits comme celui-ci tant de fois. Quand cela ne se produit pas, nous sommes déçus, bien sûr que nous le sommes, car nous savons que nous pouvons mieux jouer., a commenté le technicien.