Raphaël Varane à Manchester United, c'est fait et Ole Gunnar Solskjaer apprécie. Le coach de Manchester United s'est exprimé au sujet de l'arrivée du défenseur français chez les Red Devils avec un grand enthousiasme. Après le match nul des Red Devils ce mercredi face à Brentford (2-2), en amical, l'entraîneur mancunien s'est exprimé à ce sujet.

Solskjaer louange Varane

"Je suis bien sûr très heureux que nous ayons trouvé un accord avec le Real Madrid. Il a prouvé que c'est un gagnant, c'est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années, dévoile ainsi le technicien mancunien, en conférence de presse. Je sais que Sir Alex Ferguson avait failli le signer et cette fois-ci, nous y sommes parvenus. Il a prouvé, tout au long de sa carrière, qu'il est avant tout une bonne personne. C'est un grand professionnel et il a gagné tout ce qu'il est possible de gagner."