Sergio Agüero quitte Manchester City après dix ans de bons et loyaux services. Au terme d'une épopée spectaculaire, le joueur mythique des Sky Blues va plier bagages en juin prochain. Le FC Barcelone, la Juventus Turin et le PSG surveillent les moindres faits et gestes de l'international argentin. Mais pas Manchester United. Et Ole Gunnar Solskjaer, le coach des Red Devils, explique pourquoi.

Agüero à United ? Une question de loyauté

"Je ne m'attendrais pas à ce qu'un joueur qui a joué pour un club pendant dix ans veuille évoluer avec ses rivaux. Je sais que nous sommes des professionnels, mais quand vous jouez pour Manchester United, vous n'allez pas à City. Nous en avons eu des exemples et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Quand je jouais pour United, si un club rival avait essayé de me recruter et que j'étais parti : eh bien, où est la loyauté ? La loyauté est l'une des valeurs que je mets vraiment, vraiment en haute estime", a tonné le technicien norvégien en conférence de presse. Aux dernières nouvelles, c'est le Chelsea de Thomas Tuchel qui a pris l’ascendant dans ce dossier. Quoi qu'il arrive, le mercato d'été sera chaud.