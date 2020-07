Manchester United : Solskjaer espère garder Pogba

Des négociations en cours entre Manchester United et Pogba

Paul Pogba est revenu à un très bon niveau dans l'entrejeu de Manchester United., formant une doublette de qualité avec Bruno Fernandes au milieu de terrain. Avant la rencontre entre Manchester United et Aston Villa, ce mercredi soir en Premier League (21 heures 15), le coach mancunien, Ole Gunnar Solskjaer, a donné des indications sur ses ambitions futures pour l'équipe, qu'il espère la plus compétitive possible dans les prochaines années.Dans cette optique, et alors que Paul Pogba est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, comme le Real Madrid, Solskjaer veut profiter du talent du Champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en 2021 avec une année supplémentaire en option. ". Nous voulons créer une équipe pour l'avenir. Scott (McTominay) et Nemanja (Matic) occupent des postes similaires mais à différentes étapes de leur carrière, l'un au début et l'autre à un stade très expérimenté. Nous avons également besoin de joueurs dans ce groupe de milieu de gamme, alors j'espère que nous pourrons faire quelque chose (pour Pogba). Je sais que depuis que Paul est revenu de blessure, il va de mieux en mieux. Il profite simplement de son football et voyons où cela nous mène", a-t-il indiqué à la presse. Manchester United occupe actuellement la cinquième place de Premier League et est en lutte pour une qualification à la prochaine Ligue des champions en cette fin de saison.