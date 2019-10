Manchester United: Solskjaer bel et bien sur la sellette ?

Prolongé au printemps dernier après un début d’année prometteur et en point d’orgue la qualification aux dépens du PSG en Ligue des champions, Ole Gunnar Solskjaer est désormais dans la tourmente.La faute au début de saison complètement raté de Manchester United, encore battu le week-end dernier par West Ham et désormais seulement 12ème de Premier League avec neuf points en huit journées.A en croire la Gazzetta dello Sport, les dirigeants mancuniens s’interrogeraient en effet sur le maintien du technicien norvégien sur le banc des Red Devils et auraient bel et bien entamé une réflexion sur son éventuel remplacement.