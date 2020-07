Manchester United : Six joueurs sur le départ cet été ?

L’heure du grand changement est-elle venue à Manchester United ? Alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer semble avoir trouvé son rythme de croisière depuis la reprise, les Red Devils risquent de faire parler d’eux lors du mercato estival. Et selon les informations de Metro, Manchester United serait prêt à laisser filer six joueurs cet été afin d’obtenir des liquidités dans le cadre d’éventuelles nouvelles arrivées. C’est ainsi que les Red Devils écouteront attentivement toute les offres concernant Alexis Sanchez, Chris Smalling, Marcos Rojo, Phil Jones, Jesse Lingard et Diogo Dalot.

Smalling devrait rester à l’AS Roma Si pour Alexis Sanchez et Chris Smalling, la saison s’est déroulée du côté de la Serie A, respectivement à l’Inter Milan et à l’AS Rome, les deux joueurs ne devraient plus reporter le maillot des Reds Devils la saison prochaine. Le défenseur anglais devrait d’ailleurs s’engager définitivement dans la Capitale italienne dans les prochains jours. Concernant les arrivées, Manchester United garderait toujours un œil sur Jadon Sancho, qui semble être la cible numéro 1 d’Ole Gunnar Solskjaer cet été. La possibilité d’un recrutement au poste de défenseur centrale est aussi à l’étude.