Manchester United : Sir Alex Ferguson fête ses 79 ans

Quatre joueurs de classe mondiale sous Ferguson, et le cauchemar vécu face au Barça de Guardiola

Si il a commencé sa carrière de coach au East Stirlingshire Football Club,. De fait, il est considéré par beaucoup comme le plus grand manager de football. En 27 ans de présence sur le banc des Red Devils, l’Écossais n'a pas connu que des succès à la tête de ce club mythique. Souvent malmené lors de ses débuts, c'est le 6 novembre 1986 qu'il arriva d'Arbedeen - une Coupe d’Écosse en poche - afin de diriger Manchester United. Avec une idée en tête : faire de cette institution une référence dans le monde du football.En 1990, il a échappé de peu à un licenciement, mais a su par la suite redresser la barre, comme en témoigne l'incroyable triplé gagné en 1999. Cette année-là, Manchester United a remporté le championnat d'Angleterre, la coupe d'Angleterre, ainsi que la Ligue des Champions. Mené au score au Camp Nou face au Bayern Munich dès la 6ème minute et une réalisation de Mario Basler, Manchester United a renversé le cours de l'histoire dans le temps additionnel avec des buts de Teddy Sheringham (90+1e), Ole Gunnar Solskjaer (90+3e).dira Ferguson, après ce final invraisemblable.Ayant dirigé des joueurs de première catégorie par la suite, Ferguson nuancera toutefois le talent de certains. Dans son autobiographie "Leading", parue en 2015, il dévoila les deux joueurs d'alors faisant partie à l'époque, de la "classe mondiale" : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et sous ses ordres ?. Le palmarès de Ferguson, construit au fil des années et des records, est évidemment conséquent : 13 titres de Premier League, 10 Community Shields, 5 FA Cups, 4 League Cups, 2 Ligue des Champions, 1 Coupe des vainqueurs de Coupe, 1 Coupe du Monde des Clubs, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Coupe intercontinentale.Élu en tant qu'entraîneur de la Ballon d'Or Dream Team de France Football, Ferguson avait parlé de l'équipe la plus impressionnante observée durant sa carrière de coach : le FC Barcelone de Pep Guardiola. "(victoire 3-1 du Barça, ndrl). Elle était exceptionnelle, avec ce carrousel de passes qui était un cauchemar absolu pour l'adversaire et contre lequel on ne pouvait pas lutter. Cette saison-là, les Espagnols étaient vraiment injouables. "