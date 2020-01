Plenty to see in that first half 😅

Intéressants, mais défaits face à Chelsea, les Gunners de Mikel Arteta avaient montré de belles choses, avant de confirmer face à Manchester United ce mercredi soir. Dès la 27e minute, suite à un service signé Aubameyang sur le flanc gauche, Kolasinac réussissait un centre en bout de course sur lequel Lindelöf déviait le cuir en retrait.Les Gunners étaient bien en jambes et Pépé s'offrait une frappe enroulée qui achevait sa course sur le poteau une demie-heure après son but.Mais c'est sur coup de pied arrêté que les Gunners doublaient la mise. Suite à un corner tiré par Özil depuis le flanc droit, Lacazette prolongeait de la tête au premier poteau et De Gea, surpris, relâchait la balle. Sokratis, qui avait bien suivi, marquait du droit pour le 2-0. Faisant montre d'envie et de velléités supérieures à celles affichées par les visiteurs, les Londoniens concéderont néanmoins quelques opportunités aux Mancuniens dans le second acte, avec un Andreas Pereira remuant.. 2-0, score final. Arsenal réagit enfin (le dernier succès des Londoniens à la maison remonte au 24 octobre face au Vitoria Guimarães en Ligue Europa) et s'offre une belle victoire. En face, c'est une journée noire pour les Red Devils, avec un Paul Pogba de nouveau blessé et absent pour plusieurs semaines.