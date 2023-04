Manchester United : saison terminée pour Martinez, Varane aussi indisponible

Gros coup dur pour Manchester United qui devra faire sans l'un de ses cadres en défense pour la fin de saison. Touché au métatarse contre Séville en Europa League (2-2), le défenseur argentin sera absent pour la fin de saison, vient d'annoncer son club.

Varane également indisponible pendant quelques semaines

Alors qu'il a lui aussi quitté ses partenaires à la mi-temps de la rencontre, Raphaël Varane devrait manquer "quelques semaines" de compétition. Manchester United reste encore engagé dans trois compétitions, les deux absences dans la défense centrale pourraient être plus que préjudiciable pour la fin de saison. Victime du calendrier infernal de cette saison, l'une des charnières centrales les plus régulières de Premier League est désormais sur la touche. Les Red Devils doivent encore jouer les demi-finales de la Coupe d'Angleterre, le quart de finale retour d'Europa League contre Séville et une qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine.