Manchester United : Roy Keane très critique à l'encontre de David de Gea

Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et incendier à tout-va, le ténébreux Roy Keane a fait honneur à sa réputation vendredi soir alors qu’il assistait sur le plateau de Sky Sports à la rencontre de son ancienne équipe de Manchester United contre Tottenham. Remonté par l’erreur commise par David de Gea sur l’ouverture du score des Spurs, l’Irlandais a tenu des propos très sévères, voire blessants, à l’encontre du portier espagnol."Je suis choqué par le but qu’il a pris", a d’abord tonné Keane. «J'ai regardé beaucoup de football au fil des ans, mais concéder un but comme celui-là… Je fulmine rien qu’en regardant ce match. Je n’en peux plus de ce gardien de but. [Si j’étais encore joueur] je le frapperai à la mi-temps. Et il n’y aura pas moyen pour lui d’y échapper, je lui balancerais des coups de poing. C'est un arrêt très simple pour un gardien considéré de niveau international. Je suis sidéré ! ». Des déclarations qui ont déjà fait grand bruit outre-Manche, mais qui ne surprennent donc guère de la part de l’ancien capitaine des Red Devils, souvent dans l’excès dans son analyse des prestations individuelles.Keane ne s’est pas arrêté là et a même qualifié de Gea de gardien le « plus surcoté » qu’il ait vu « depuis très très longtemps ». Et il ne donne pas cher de la peau de MU en cette fin de saison si l’ancien portier de l’Atlético continue à évoluer à un niveau aussi décevant. " Maguire et De Gea, je ne les laisserais même pas monter dans le bus après le match. Laissez-les prendre un taxi pour revenir à Manchester ", a-t-il lâché, devant une assistance hilare. « Ce sont des joueurs internationaux. On essaye de faire le travail pour finir dans le Top 4. On ne parle même pas de jouer le titre. Je suis dégoûté. Maguire et de Gea doivent avoir honte », a-t-il ajouté. Furieux, Keane a donc vidé son sac. Au bout de quelques minutes, il s’est tout de même calmé et a lâché : « bon, je le (de Gea) laisserai quand même monter dans le bus. Mais il s’assiéra tout au fond ».