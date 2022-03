Manchester United : Ronaldo et Cavani de retour face à Tottenham

Cristiano a repris l'entraînement hier. Il s'est entraîné pendant toute la séance et je m'attends à ce qu'il s'entraîne aujourd'hui également. Il s'est bien entraîné, comme le reste du groupe, donc j'ai pensé qu'il serait disponible pour demain. Ce qui est important, c'est que lui et Edi sont tous les deux de retour à l'entraînement et sont tous les deux disponibles pour le match", a confié le coach des Red Devils en conférence de presse.

"Je ne lui ai pas demandé s'il était heureux à Manchester et dans ce club"



Manchester United devrait avoir de quoi inquiéter Tottenham. Avant l'affiche à Old Trafford face à la formation d'Antonio Conte (samedi, 18h30), Ralf Rangnick a confirmé qu'il pourra compter sur Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani pour cette rencontre. Les deux joueurs avaient manqué le déplacement à Manchester City, le week-end dernier (4-1) ; le premier en raison d'une blessure à la hanche, et le second pour motif d'une douleur à l'aine. "Le cas de Ronaldo a été évoqué par le technicien allemand. Absent face à City à l'Etihad Stadium, le quintuple Ballon d'Or avait pris la direction du Portugal dès son absence officialisée selon les informations de The Athletic, engendrant l’incompréhension de ses coéquipiers. Sondé sur l'état psychologique de l'attaquant, Rangnick a livré une réponse évasive :. Pour moi, c'est important qu'il soit à nouveau en forme et qu'il ait repris l'entraînement. Nous verrons avec quelle formation et avec quelle composition nous jouerons samedi", a-t-il commenté, dans des propos relatés par RMC Sport.Sous contrat avec Manchester United jusqu'en 2023,. Muet lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid (1-1), il tentera certainement d'être décisif mardi à l'occasion de la manche retour face à la formation de Diego Simeone qui se jouera à Old Trafford. Vainqueur à 5 reprises de la plus prestigieuse des compétitions de clubs durant sa carrière, Ronaldo a inscrit 6 buts en 6 rencontres en Ligue des Champions dans cet exercice 2021-2022.