Manchester United : Ronaldo encore sur le banc ?

Lors du dernier match de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer a surpris en laissant Cristiano Ronaldo sur le banc des remplaçants. Une décision qui avait été très critiquée et pour laquelle il avait dû s’expliquer devant les journalistes.



Avant la reprise de la compétition ce week-end (face à Leicester), le Norvégien a encore été interrogé à ce sujet. Agacé, il a rappelé à tout le monde que c’est lui qui commandait à MU et non Ronaldo. « Je suis le manager. C’est moi qui manage les joueurs pour le club », a-t-il lâché.

« Être frais pour la dernière ligne droite de la saison »

Tout en évoquant ses prérogatives, OGS a admis que ce n’est pas de gaieté de cœur qu’il se passe des services de son meilleur joueur. « C'est bien de l'avoir sur le terrain car il est toujours susceptible d’apporter des solutions. Plus nous l'avons sur le terrain, mieux c'est. C'est un joueur exceptionnel, un finisseur exceptionnel, un buteur et un professionnel exceptionnel. Il est difficile de le laisser de côté et je pense que tout le monde aimerait qu’on garde le même onze à chaque match. Mais la rotation est inévitable, nous devons nous présenter au mois d’avril et mai avec tout l’effectif au top. La dernière fois, nous étions arrivés à la dernière ligne droite de la saison en étant trop fatigués. »



Depuis son arrivée à MU, CR7 a joué 4 matches, dont 3 en tant que titulaire. Il a cumulé 303 minutes. Sur la même période, les seuls joueurs qui ont joué l’intégralité des matches sont De Gea, Wan Bissaka et Varane.