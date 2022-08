Manchester United : Ronaldo de retour à l'entraînement

Le flou est toujours présent autour de Cristiano Ronaldo mais celui-ci a retrouvé ses partenaires, ce mardi à l'entraînement. Arrivé au volant de sa Rolls Royce, le quintuple Ballon d'Or s'est donc présenté à Carrington alors que dans 5 jours à peine, Manchester United reprendra la Premier League version 2022-2023 avec une opposition face à Brighton, sur la pelouse d'Old Trafford (15 heures). Durant le week-end, comme il l'avait lui même annoncé, l'attaquant âgé de 37 ans a joué face au Rayo Vallecano, dimanche, simplement pendant le premier acte avant d'être remplacé à la pause puis de quitter le stade alors que le match n’était pas encore terminé.

Ronaldo voudrait trouver une nouvelle équipe avant dimanche



Exprimant quelques heures plus tard sa joie "d'être de retour" dans un bref message sur son compte Twitter, Ronaldo aurait toujours envie de quitter United. Et ce désir serait très urgent à en croire AS car la source explique que le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions (140 réalisations) souhaiterait trouver une nouvelle équipe avant dimanche et la reprise de la Premier League contre Brighton. Le temps joue donc forcément contre le multiple vainqueur du Ballon d'Or, qui n'est pas dans un état physique optimal après avoir raté la préparation estivale.

Happy to be back 💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022





"Il n'est pas au niveau du reste de l'équipe car il a raté beaucoup de semaines. Mais il a besoin de matchs et il a besoin d'entraînement, beaucoup", disait Erik ten Hag, son actuel entraîneur, en conférence de presse. Ce serait quelque chose d'inédit dans sa longue carrière que de voir Cristiano Ronaldo entamer une saison avec un club et la continuer avec un autre. Sous contrat jusqu’en 2023 avec une année en option chez les Red Devils, son avenir demeure toujours un peu plus incertain.