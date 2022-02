Manchester United : Ronaldo aspire à encore jouer quatre ou cinq ans

Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup d'années à jouer, quatre ou cinq de plus, on verra, et je veux gagner plus de choses."



Getting ready for the return of the biggest club competition in the world. Let’s go! 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/Z31aUAio40

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 22, 2022

"J'ai laissé une marque partout où j'ai été"

J'ai déjà dépassé le millier de matchs, c'est un chiffre très élevé, mais comme je l'ai déjà dit, il faut prendre soin de soi, continuer à travailler, continuer avec l'espoir que je peux encore donner plus et que je vais toujours bien, ce qui est un point très important. Et continuer à m'amuser, ce qui est le plus important", a jugé Ronaldo. Fort de ses 34 titres, il a confié que son désir de travailler était notamment motivé par un espoir de titres. Le joueur s'est également placé au sommet dans un registre particulier après ses passages au Sporting, Manchester United, le Real Madrid, la Juventus Turin puis ; de nouveau chez les Red Devils : "Ma vie a été un très beau voyage. J'ai laissé une marque partout où j'ai été. Je pense qu'il n'y a aucun joueur dans l'histoire qui puisse être fier de dire que partout où il est allé, il a laissé une marque, et cela me rend heureux."

Cristiano Ronaldo ne veut pas s'arrêter. Présent au top du niveau du football mondial depuis plus de 10 ans, l'attaquant de Manchester United et du Portugal n'est pas rassasié. Quintuple Ballon d'Or, vainqueur de la Ligue des Champions à 5 reprises avec les Red Devils (2008) et le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018), il a accordé un entretien à DAZN lors de l'émission "Fever Pitch". Il a notamment évoqué son désir de continuer à garnir son palmarès : "C’est difficile de dire que je ne veux pas plus, parce que je suis dans un club qui me donne l’opportunité de gagner plus de choses. Et en équipe nationale aussi.L'attaquant s'est bien entendu montré conscient du professionnalisme nécessaire afin d'être présent dans la durée au plus haut niveau. "