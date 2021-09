Manchester United rêve toujours d’Haaland

Erling Haaland est l'un des jeunes attaquants les plus convoités du football mondial. Manchester United, Manchester City, le Real Madrid et Barcelone étaient tous désireux d'acquérir l'attaquant norvégien de 21 ans lors de la dernière période estivale de transferts, mais le buteur prolifique a décidé de rester au Borussia Dortmund, pour le moment.

United ne lâche rien

Mais il ne fait aucun doute que la course va se réchauffer à nouveau à la fin de la saison, et les rumeurs disent que malgré le fait que Manchester United ait fait un énorme coup en transférant Cristiano Ronaldo le mois dernier, le club de Premier League est toujours intéressé par Haaland et reste fermement dans la course. Selon la publication britannique The Express, United va faire une approche l'été prochain. Les Red Devils veulent absolument mettre fin à la pénurie de trophées dont ils souffrent, eux qui ont recruté Raphael Varane et Jadon Sancho et Ronaldo lors de l'été. Affaire à suivre...