Manchester United : Retour de Ferguson dans un nouveau rôle

e la part du directeur général du club anglais, Richard Arnold. Ce dernier s'est en effet tourné vers Ferguson et a constitué un "conseil des sages" composé de l’ancien capitaine des Red Devils Bryan Robson, de l’actuel directeur du football John Murtough, de l’ex-patron David Gill et donc de Ferguson et de lui-même.

Ferguson capable de convaincre Ronaldo de rester à United ?



EXCLUSIVE: Sir Alex Ferguson is BACK at Man United! Richard Arnold hands iconic boss a formal role in helping with all aspects of the club | @ChrisWheelerDM https://t.co/10pRK2hCVO pic.twitter.com/goHzqctEjU

— MailOnline Sport (@MailSport) July 29, 2022

Un retour que les fans de Manchester United n’attendaient sûrement pas., informe le Daily Mail. La source explique que la genèse vient d'une demande de conseils dEn tant qu'entraîneur de Manchester United, Ferguson a su se confectionner un palmarès sans pareil avec 38 trophées glanés en 26 ans dont 13 titres en Premier League et 2 Ligue des Champions.. Mais cela ne serait qu'une coïncidence d'après le Daily Mail, qui indique que cette réunion était prévue de longue date.Resté au conseil d’administration en tant que directeur non exécutif du club après son départ en 2013, Ferguson, qui a été victime d'une hémorragie cérébrale en 2013, avait su persuader le quintuple Ballon d'Or de rester pour une année supplémentaire à Old Trafford, en 2008. Alors que Ronaldo n'a pas été convoqué durant la pré-saison, notamment pour le match de samedi prévu face à l'Atlético de Madrid à Oslo,