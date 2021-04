Manchester United remonte Brighton / Premier League (J30)

Manchester United prépare sa double confrontation contre Grenade, en quarts de la Ligue Europa et veut aussi, accessoirement, sécuriser sa deuxième place en Premier League. Voilà pour les enjeux de fin de saison des Red Devils, qui se voyaient bien emmagasiner trois nouveaux points face à Brighton. Mais un ancien de la maison mancunienne, un certain Danny Welbeck, n'était pas entièrement d'accord avec ce projet. Pas très serein derrière, pas très mordant devant, ce Manchester United tiède a concédé l'ouverture du score à la 13e minute sur la première occasion des visiteurs. Suite à un centre venu de la droite signé Maupay, Welbeck plaçait une tête puissante que Henderson repoussait du pied. Mais l'ancien homme d'Arsenal avait bien suivi et réussissait à achever l'action. Quelques instants plus tard et suite à un corner, une reprise de la tête de Lewis Dunk trouvait la transversale d'Henderson, alors que côté Manchester, Greenwood trouvait trouvait le poteau de Sanchez. Pas de quoi altérer de nouveau le tableau de marque avant la pause.



A big effort required in the second half.

🔴 Si Anthony Martial est absent jusqu'au terme de la saison, Marcus Rashford, lui, est bien présent pour United et c'est bien l’attaquant anglais qui égalisait à l'heure de jeu. Tout partait d'une touche mal négociée par Veltman. Fernandes en profitait pour lancer Rashford, dont le pointu du pied droit trompait la vigilance de Sanchez pour le 1-1. le 10e but de l'attaquant de MU en championnat cette saison. United insistait pour renverser les Seagulls, mais la frappe de Greenwood à 20 minutes du terme se heurtait à un Robert Sanchez veillant au grain près de son poteau gauche. Mais Greenwood allait finir par avoir le dernier mot. Un service de Fernandes, une volée écrasée de Pogba et Greenwood pour conclure et permettre aux Red Devils de renverser leurs invités à 7 minutes du terme. Plus rien n'allait être marqué dans cette partie. 2-1, score final.