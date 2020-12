Manchester United remercie Rashford et Martial / Premier League (J13)

Si Dean Henderson n'avait pas sorti le grand jeu sur une frappe de Lyse Mousset au bout de la nuit (90e+2), Manchester United aurait concédé un match nul contre Sheffield United. Oui, Sheffield United, lanterne rouge de Premier League avec... un petit point au compteur. Mais Manchester s'est accroché, donc, pour conserver un précieux succès qui donne un peu d'air en ces temps si brumeux. C'est tout le paradoxe de cette équipe. Inconstante, parfois inconsistante, mais portée par ses talents.

Rashford et Martial se sont occupés de tout

S'il fallait faire un condensé de ce match, Marcus Rashford et Anthony Martial prendraient les premiers rôles. Impliquées sur les 3 buts, les deux flèches de l'attaque ont régalé. Le prodige du foot anglais y est allé de son doublé - égalisant d'un superbe enchaînement technique (1-1, 26e) avant d'inscrire le troisième but des siens à la conclusion d'un mouvement de haute voltige (1-3, 51e). Entre temps, Martial, dernier passeur sur ce but, avait aussi été buteur en inscrivant le second, après une ouverture de Bruno Fernandes (1-2, 33e). Voilà pour les temps forts. Car United a aussi coupé le courant. Plusieurs fois.

Et pourtant, que de frissons...

Tout avait si mal commencé pour la bande à Solskjaer. Héros de la fin de match, Henderson a été l'auteur d'une énorme bourde d'entrée de jeu, permettant à David McGoldrick d'ouvrir le score facilement après sa glissade (1-0, 5e). Le portier mancunien n'a pas été inoubliable, non plus, sur la réduction du score de McGoldrick après un coup de billard où sa passivité fut rédhibitoire (2-3, 87e). Bref, United a souffert, vraiment, jusqu'au bout. Encore une fois. Mais ce succès permet aux coéquipiers de Pogba de faire un petit bond au classement. Man U pointe ce jeudi soir au pied du top 5, à égalité de points avec Everton. Place à la suite.