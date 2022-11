Le Daily Mail affirme que Manchester United va assurer l'avenir de Rashford à Old Trafford avant la fin de l'année pour repousser l'intérêt des clubs rivaux. Rashford est entré dans les huit derniers mois de son contrat de 200 000 livres par semaine et United va soit lui offrir de nouvelles conditions, soit déclencher l'option d'un an sur son contrat actuel, sinon Rashford pourrait ouvrir officiellement les négociations avec des clubs étrangers à partir du 1er janvier.

Rashford s'éloigne du PSG

Les représentants de l'attaquant ont rencontré des responsables du Paris Saint-Germain au cours de l'été. Rashford a fêté ses 25 ans lundi dernier après avoir atteint la barre symbolique des 100 buts pour ManU dimanche, lorsqu'il a marqué de la tête le but de la victoire contre West Ham. Le manager Erik ten Hag considère Rashford comme un élément central de ses plans et il est entendu que le joueur né à Manchester veut rester dans le club qu'il a rejoint à l'âge de sept ans.