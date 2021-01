Manchester United : Rashford s'indigne sur la quantité des repas scolaires

3 days of food for 1 family...

"Nous devons faire mieux. Nous sommes en 2021"

Marcus Rashford, le joueur de Manchester United est très engagé pour les combats sociaux. Au cours de l'année 2020, il s'est à plusieurs reprises élevé afin de dénoncer les inégalités. Il avait déjà, ces derniers mois, su obtenir des repas gratuits pour les enfants pendant les vacances scolaires auprès de Boris Johnson et du gouvernement britannique. Par la suite, c'est avec comme thème la lecture qu'il avait promis de lutter , désirant en favoriser l'accès aux personnes les plus démunies dans ce domaine. "Nous savons qu'il y a aujourd'hui plus de 380 000 enfants à travers le Royaume-Uni qui n'ont jamais possédé un livre. Ce sont des enfants qui vivent dans des environnements vulnérables. Cela doit changer", avait-il expliqué au micro de Sky Sports.Joueur engagé, il a de nouveau voulu éveiller certaines consciences, au sujet de la quantité des repas scolaires. Rashford a posté une photo sur son compte Twitter, écrivant : "". Par la suite, il a mis en exergue le confinement en Angleterre, et les conditions des enfants qui doivent bénéficier d'une bonne nutrition afin de travailler correctement. "En réponse à une personne qui indiquait la livraison de ses repas pour les dix prochains jours - d'une valeur de 30 livres (33 euros) - le ministère de l'Éducation a tenu à réagir en citant le tweet. "