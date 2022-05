Selon les médias anglais, Marcus Rashford est "impatient" d'impressionner Erik ten Hag et espère que leur relation relancera ses chances en Angleterre après avoir discuté avec le nouveau manager de Manchester United. L'attaquant anglais n'a marqué que cinq buts en 32 apparitions cette saison, ce qui représente une énorme baisse après avoir marqué plus de 20 buts lors de chacune des deux campagnes précédentes, laissant ten Hag avec un casse-tête à résoudre lorsque le manager de l'Ajax arrivera à Old Trafford en juillet.

Rashford veut rester

Une source a déclaré au Sun : "Cette saison a été difficile mais (Rashford) n'a jamais voulu quitter Old Trafford. Il est optimiste quant à ses chances sous la direction de Ten Hag et sait que s'il joue bien pour United, il sera dans les pensées de Gareth Southgate. Il sait que ten Hag lui donnera une chance s'il est performant à l'entraînement, donc il se sent en confiance et a hâte de prendre un nouveau départ."